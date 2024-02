MMA-täht vallandas otse-eetris treeneri

«Sa oled käinud minuga läbi terve tee, olümpia katsevõistlustest alates, aga tahan sulle teada anda, et selleks eesolevaks laagriks kavatsen ma teatud abilistest loobuda ja sina oled üks neist,» sõnas 2019. aastal ka 57–61 kg kaaluvate meeste UFC-tiitlivööd hoidnud Cejudo saates UFC Countdown.

Mehe abiline Albarracini suhtus teatesse aga külma kõhuga. «Minu jaoks on olnud kogu aeg üks eesmärk: teha sinust aegade parim kahevõitleja. Minu jaoks on see unistus juba ka täitunud,» lausus ta.