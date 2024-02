BLOGI ⟩ Regina Ermits tegi karjääri vägevaima etteaste, Tomingas rikkus reegleid

Tänane 15 km tavadistants on naistele juba kolmandaks individuaalseks võistluseks Nove Mestos toimuval MMil. Seni on medalid jagatud välja nii sprindis kui ka jälitussõidus. Prantslannad on seejuures võitnud kuuest võimalikust medalist lausa viis. Kaks kuldmedalit on taskus prantslannal Julia Simonil, Justine Braisaz-Bouchet' saagiks on jäänud hõbe ja pronks ning pronksise autasu saanud ka Lou Jeanmonnot. Ainsana on prantslannade kõrval saanud poodiumile astuda itaallanna Lisa Vittozzi, kes saavutas jälitussõidus teise koha.