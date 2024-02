Vormelirivi riietub üha enam musta. Miks?

Mõistagi ei jäi jutt masinate üleni mustaks võõpamisest. McLareni vormelilt võib jätkuvalt leida oranži, Aston Martinilt rohelist, Alpine'ilt roosat ja Williamsilt tumesinist, kuid aina enam domineerib vormelite disainis ka must värv.

Kauase vormelikommentaatori ja -eksperdi Martin Brundle'i sõnul on see kahetsusväärne, kuna nii on fännidel aina keerulisem oma lemmikuid ära tunda. Samas mõistab ta, miks tiimid nõnda talitavad: põhjus peitub vormel 1 masinate kaalulimiidis.