Lindpere valminud jalgpallihallist: ehitaksin kohe järgmise, mul on projekt peas

Teisipäeval toimus Tallinna Tehnikaülikooli taga, kus aastaid oli asunud peamiselt heitealadele mõeldud kergejõustikustaadion, täismõõtmetes jalgpallihalli pidulik avamine. Tegemist on esimese Eestisse rajatud kahekihilise kattega halliga, mis hoiab paremini sooja ja mille küttekulud on väiksemad. JK Kalevi president Klavan ja spordidirektor Lindpere ei suutnud naeratust varjata, et enam kui neli aastat planeeritud hall on viimaks valmis.