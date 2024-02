JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech ei andnud Pärnule võimalustki ja pani põhihooajale võiduka punkti

Pärnu meeskonna juhendaja Toomas Jasmin mõtleb juba eesootavale veerandfinaalile Daugavpilsiga ja loodab vigastustest jagu saada. «Jörgen Vanamõisa paraneb vaikselt, aga mitte nii kiirelt, kui tahaksime ja laupäeval ta kindlasti ei mängi. Veerandfinaalis osalemise kohta ei oska veel öelda. Praegu keskendume juba veerandfinaalile ja Selveri vastu annan mänguaega kõigile, et kõik saaksid enne tähtsaid kohtumisi mingi tunnetuse kätte,» kommenteeris Jasmin.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal mõtleb samuti juba eesootavatest play-off'idest. «Meil on vaja teatud nüansse sättida, mis pole meil viimasel ajal kõige paremad olnud. Pärnu võib tulla eri koosseisudega ja teha omapäraseid vahetusi ning selleks on üsna keeruline valmistuda. Pigem vaatame, et saame oma rünnaku käima ja servil ka juurde panna, oleme liiga palju ühtedesse suundadesse kinni jäänud ja vaja oleks mugavustsoonist välja tulla.»