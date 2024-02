Tennisetäht Alcaraz andis märku, mis on slämmivõidust veelgi olulisem

Hetkel Argentina Openil mullust tiitlit kaitsev Alcaraz selgitas, et tänavu on Prantsusmaal kõige tähtsamaks mõõduvõtuks olümpiamängud. Kui ta saaks valida ühe või teise turniirivõidu vahel, siis langeks kaalukauss olümpiamängude kuldmedali kasuks.

Tänavu Prantsusmaa lahtistel karjääri esimest võidutrofeed jahtiv Alcaraz tõdes, et Pariisis peetav slämmiturniir ei erine tema hinnangul kuidagi Austraalia ja USA lahtistest või Wimbledoni tenniseturniirist. «Ma ei tunne, et mul oleks pinged peal, kuna pole seal turniiril veel võidutsenud. Tegemist on küll suurepärase turniiriga, kus hispaanlastel edukas ajalugu, ent ma ei tähtsusta seda teistest slämmiturniiridest erilisemaks,» selgitas Alcaraz.