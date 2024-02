Eesti jalgpallikoondis sõidab külla EMil mängivale koondisele

Eesti ja Šveitsi koondised on varasemalt kohtunud neljal korral, viimati 2015. aastal A. Le Coq Arenal. Senistes mängudes on Eesti pidanud tunnistama vastaste paremust. Šveitsi koondis asub FIFA edetabelis 18. positsioonil ja on kindlustanud koha suvisel Euroopa meistrivõistlustel finaalturniiril.