Drell on sõdur ega tee väsimusest numbrit

Videointervjuus YouTube’i kanalile Cross The Line Network rääkis Drell, kui palju on tema elu muutnud detsembri keskel Chicago Bullsiga sõlmitud kahepoolne leping, tänu millele on pääsenud eestlane maailma tugevaimas korvpalliliigas vahetuspingile ja teeb loodetavasti ka debüüdi.