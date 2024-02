McLareni juht on Red Bulli peale vihane

Kuigi juriidiliselt on Red Bull ja nende sõsartiim eraldiseisvad organisatsioonid, siis on Browni meelest selge, et tegelikult tehakse tihedat koostööd. Tema hinnangul pole tegemist õiglase konkurentsiga ning see tuleks lõpetada.

«Kui vaatame mõnda teist suurt spordiala, siis on keelatud olla kahe meeskonna omanik Kui rääkida kahe meeskonna omandist, siis FIA koosolekute või F1 komisjoni kogemuste põhjal võin öelda, et hääletustulemus on alati sama, isegi kui see ei peaks olema ühe meeskonna huvides. Aga me näeme rajal, et koostööd tehakse,» ütles Brown Sky Sportsil.