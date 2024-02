Pärnu boss Kärp: teeme Kullamäe-juhtumi teemal vastukirja

Eesti-Läti korvpalliliiga tehnilise komisjoni poolt Pärnu Sadama klubile määratud 1000 euro suurune trahv seoses peatreener Gert Kullamäe väljaütlemiste taskuhäälingu «Pihtas põhjas» saates on selle ala kogukonna kihama pannud. Sadama tegevjuht Johan Kärp on algusest peale tundnud, et soovib komisjoni otsuse vaidlustada.