Eesti parim naisiluuisutaja naasis vigastuspausilt edukalt

Aastataguse EMi kuues naine murdis detsembris vasaku jala pindluu. «Kõigepealt olen tänulik selle üle, et sain tulla nii kiiresti tagasi. Olen väga rahul ja rõõmus selle üle, et sain teha seda, mida treenisin. Mul läks närvistress ära ja nüüd tunnen, et olen vaba,» ütles suvel 19. sünnipäeva tähistanud Petrõkina usutluses ERRi spordile lühikava järel.