Red Bulli pealiku uurimine on muutumas tragikoomiliseks

Eelmise nädala esmaspäeval lekkis meediasse ühe Red Bulli töötaja süüdistus. Kuigi selle sisu pole avalikustatud, on meedias leviva info põhjal selgunud, et intsident toimus jaanuaris Kitzbühelis mäesuusatamise MK-sarja etapil, mida meeskonnaliikmed külastasid. Saksa ajaleht Bild kirjutas, et Horner olevat saatnud kolleegile sobimatuid pilte.