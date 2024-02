Kulda ihkav Levadia täiendas rivistust kahe välismaalasega

«Olen väga õnnelik, et sain liituda sellise suurepärase klubiga – täpselt see, mida tahtsin. Usun, et Levadia on hea klubi, kust teha samm edasi. Alguses sean omale eesmärgiks meeskonna rütmi tajumise ja meeskonnaga sulandumise, pärast seda juba võita kõik võimalikud tiitlid. Õnneks on klubil sama mentaliteet ja eesmärk,» ütles Musaba Levadia kodulehele.