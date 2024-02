Tänak: see on karistus selle eest, mida me eile tegime

Lisaks tunnistas ta, et tema Hyundai i20 Rally1-auto all olnud rehvid said kõvasti vatti ning «pole liiga kaunid.» Kas stardipositsiooni arvestades oli lihtsam rehve säästa? «Raske öelda, tingimused on sellised, kus sa ei leida korralikku rütmi, sest pead võitlema, et auto teel püsiks. Väga raske on niimoodi sujuvalt sõita, et rehve kaitsta,» ütles Tänak ajakirjanikele.