VIDEO ⟩ Kurv, mis oleks peaaegu lõpetanud teist kohta hoidnud M-Spordi sõitja ralli

Munsteril oli olnud paar ohtlikku olukorda, kui pidurdusmaa läks pikaks, kuid ühes vasakkurvis sõitis ta otse lumevalli. Ta oli kinni üle 15 minuti, kuid said auto siiski uuesti rajale ning finišisse jõudes kommenteeris ta, et Ford Puma Rally1-auto rattad läksid lihtsalt lukku ja ta ei saanud isegi käsipidurit kasutada, et olukorda päästa.