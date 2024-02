RABAV KONTROLL ⟩ Tartu maratoniks fluorist puhastatud suusad osutusid võistluskõlbmatuks

Eilne fluorikontroll Tartu Lõunakeskuses enne tänast Tartu maratoni näitas, et isegi kui lasta suusad kogenud asjatundjal enne testi korrektselt ja põhjalikult vanadest määretest puhastada ja panna alla fluorivabad määrded, näitab mõõteaparaat, et suusad on varem kasutatud fluoriga siiski nii palju koos, et sellistega starti ei pääse.