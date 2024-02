Fantastiline Ermits: kuuldes raja peal kohti, mõtlesin, et «mida hekki, nii lahe»

«Ei oskagi kokku võtta. Jõudes finišisse ja kuuldes raja peal kohti, mõtlesin et, mida hekki. Nii lahe lihtsalt, nii võiks teinekordki sõita. Kohe alguses oli selge, et nii raske saab olema. Kõige aeglasemad sõiduolud, mis olnud on. Kõigil oli ma arvan aeglane suusk ja naudingust oli asi kaugel, aga finišis oli hea tunne ja nüüd saan nautida,» ütles Ermits ETV otseülekandes.