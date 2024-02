Peatreeneri ootused Tomingasele ja Ermitsale on kõrged: võime oodata üsna head hooaja lõppu

«Olen natuke sõnatu. Täna oli raske sõit, et keskendumist hoida, aga nad tegid imelist tööd, laskmine oli megahea. Suusakiirus oli alguses nigel, aga 8. ja 12. koht on väga hea. Tuuli viimased ringiajad suusas olid imelised,» ütles Lindinger ETV otseülekandes.

Sellest hooajast Eesti koondise juhendajaks hakanud Lindinger ei teinud saladust, et tegelikult oodati tänaselt võistluselt häid tulemusi. «Jah, teadsime, et mõlemale meeldivad sellised naine-naine võistlused. Nad on taktikaliselt päris head ja sellepärast ma polegi tulemuse üle üllatunud,» lisas austerlane.