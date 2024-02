Linnamäe: oleme igal aastal ühe positsiooni kõrgemal, kahe aasta pärast saame siis võidu

«See on väga hea tulemus ja oleme igal aastal ühe positsiooni kõrgemale liikunud. Kahe aasta pärast saame siis võidu, kui nii edasi. See oli keeruline ralli ja kahju meie eilsest väikesest veast, kuid oleme õnnelikud, et siin Rootsis poodiumil lõpetasime. Suur aitäh ka Red Grey meeskonnale. Olen nende üle väga uhke ja selle mida nad saavutasid, eriti sellel rallil,» rääkis õnnelik Linnamäe ralli viimase kate finišis, vahendas autosport.ee.