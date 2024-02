VIDEO ⟩ Koeru talverallil vajanuks rallimehed kohati paate

«Valmis tuleb olla kõigeks ja võidab see, kes sõidab targalt. Rajal on kiilasjääd, kinnisõidetud lund ja kruusa, aga seda kõike katab kerge lumekiht. Võistluspäeva hommikul on oodata vihma, aga õhtuks juba miinuskraade. Rajapõhjad on tänu pikalt kestnud külmakraadidele tugevad,» rääkis Kristal enne võistlust autosport.ee-le.