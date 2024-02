Medalit jahtiva TalTechiga liitub aastaid Itaalias mänginud 20-aastane eestlane

Tegu on universaalse mängijaga, kes saab mängida mitmel erineval positsioonil. Usun, et suudame üksteisele kasulikud olla ning täita nii tema, kui meie eesmärke. Suured tänud neile, kes aitasid nõuu ja jõuga ja muidugi toetajatele, tänu kellele see kõik üldse teoks sai. Anname endast parima, et saaksime kevadel (Eesti meistrivõistlustel - toim) medali ja Gregor oma karjääris sammu edasi teha,» lisas Varrak.