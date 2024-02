Sel nädalal algab Tallinnas Põhja-Euroopa suurim pokkerifestival

Maailmas kõrgel tasemel mängivate pokkerisportlaste seas tuntud festivali on aastate jooksul võitnud mitmed nimekad ja tugevad mängijad. Möödunud aasta auhinnafond oli kokku peaaegu 2,2 miljonit eurot, millest põhiturniiri fond oli 673 400 eurot. 2022. aasta Kings of Tallinn põhiturniiril tehti 716 sisseostu ning esikoha saavutas eestlane Priit Parmasto, kes sai auhinnaks 97 400 eurot. Sellest aasta varem krooniti Kings of Tallinna põhiturniiri võitjaks austraallane Adam Kharman, kes sai võiduks 64 280 eurot.

Kümnepäevase festivali 1100-eurose osalustasuga põhiturniir toimub 28. veebruarist 3. märtsini. «Garanteeritud auhinnafond on pool miljonit eurot, kuid sõltuvalt osalejate arvust võib see veelgi kasvada. Eelmised aastad on tõestanud, et Kings of Tallinn on hinnatud festival nii tippmängijate kui ka alustavate pokkerihuviliste hulgas, seega on ootus auhinnafondi senist rekordit ületada,» ütles Olympic Casino ja OlyBet Groupi pokkerijuht Christer Larsson.