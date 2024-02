57-aastane Harri Rovanperä osaleb Toyotaga rallil

Mehhiko tänavu MM-kalendrisse ei kuulu ning selle asemel korraldatakse Põhja-Ameerika riigis Rally of Nations. Rovanperä osales sel võistlusel ka 2022. aastal ning sai siis Citröen DS3 R5-autoga viienda koha, võitnud Mads Østbergile kaotas ta vähem kui 12 minutiga.

Rally of Nationsit korraldab enam-vähem sama organisatsioon, kes on olnud ka Mehhiko MM-ralli taga. Nagu öeldud, sel hooajal Mehhikos MM-rallit ei toimu, kuid korraldajad loodavad, et tippvõistlus naaseb lähiajal ka nende riiki.