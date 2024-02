Eesti laskesuusa ajaloolise teatesõidu ankrunaine: mul polnud kerged ajad

«Võtsin ööl peale võistlust kõik tükkideks-pulkadeks lahti, mõtlesin asjad läbi ja üle. Õnneks oli see üks öö pärast, mitte enne võistlust. Mõtlesin kõik stsenaariumid läbi. Kui oleks läinud nii või naa. Lõpuks oli nii. Oleme selle üle kindlasti väga rõõmsad. See on rohkem, kui vähemalt mina julgesin oodata,» meenutas Talihärm esmaspäeval üht karjääri säravamat võistlust.