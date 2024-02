JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu langemine tähendab, et Final Fouri jõudis kaks Läti satsi

Enne mängu:

«Pühapäevaks see 3:2 võit meile suurt rahulolu ei anna, on vaja väga palju pingutada, et finaalturniirile jõuda. Aga me väga tahame sinna saada ja teeme kõik, mida suudame. Vigastusega hädas olnud Jörgen Vanamõisa osas on seis selline, et vaatame laupäeval, milline olukord on, aga pigem kasutan teda siis, kui häda käes,» lisas peatreener.