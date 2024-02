JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech pääses muretult Balti liiga poolfinaali

Enne mängu:

Cronimeti liiga põhiturniiri võitnud Selver/TalTech jätkas sama võimsalt ka veerandfinaali avamängus, kui oli võõrsil RTUst parem 3:0 (25:14, 25:15, 26:24). See tähendab, et poolfinaali pääsemiseks tuleb Andres Toobali hoolealustel kodusaalis võita kõigest kaks geimi.

Selver/talTechi peatreener Andres Toobal ei kavatse enne viimast vilet rahulolu tunda. «Võõrsil peetud mängus meeldis mulle, et saime kohe hästi minema ja tegutsesime väga hingestatult. Blokk-kaitses tegime ühe parema mängu üldse. Ja mängu lõpus saime tunda, et lihtsalt ei tule midagi (kolmas geim lõppes tulemusega 26:24 – toim). Ka vastane on võimeline väga hästi mängima ja midagi lihtsat me ei oota ja kindlasti ei tunne enne lõpuvilet mingit rahulolu,» sõnas Toobal.