PAF Eesti-Läti korvpalliliiga tehniline komisjon eesotsas Atso Matsaluga on võtnud nõuks sekkuda korvpalliteemalistesse aruteludesse jõumeetodil, kui aruteludes puudutatakse või lahatakse korvpallikohtunike tegevust. Olgem täpsed – lahata võib, aga mitte kriitiliselt või irooniliselt. Selleks lihtsalt ei ole alust.

Tehnilise komisjoni meelest on «Pihtas põhjas» taskuhäälingu saatejuhid pahatahtlikud persoonid, kes igasuguse põhjuseta kritiseerivad kohtunikega seonduvat ning valimatult halvustavad.

Vast see on ka põhjus, miks Eesti-Läti liiga tehniline komisjon teeb karistamisotsuse tagaselja, asjaosaliste käest täpsemaid selgitusi küsimata. Vähe sellest, otsuses ei ole ühtegi viidet, et karistust võiks mingilgi moel vaidlustada. Demokraatia ja õiglus kõige ehedamal moel.

Halva mängu juures ei pea tegema head nägu. Rääkida peab saama ausalt ja sisemise kirega. Julgeme arvata, et kõige enam on saates kirutud otse või kaudselt saatejuhtide enda tegemisi või tegemata jätmisi. Seda on tehtud nöökides, läbi järsema või pehmema huumori, solvumata.

«Pihtas põhjas» ei ole kunagi olnud üdini tõsine taskuhääling. Tuleb osata huumorist aru saada, kuigi jah, elu on näidanud, et see ei ole kõigile jõukohane.

Oleme absoluutselt veendunud, et kõigi nende aastatega oleme tänu oma «koosolekutele» meie lemmikala populariseerimisele kaasa aidanud ja tänu sellele on nii mõnigi inimene leidnud tee korvpallisaali, mis peabki olema sedasorti saateformaadi peamine eesmärk. Kahju, et see aeg sai nüüd meie jaoks läbi, just sellisel moel ja meist sõltumata. On olemas ütlus, et armasta korvpalli, aga mitte ennast korvpallis. Meie igatahes armastame korvpalli.

Taskuhäälingu «Pihtas põhjas» saatejuhtide kolmik Gert Kullamäe, Janar Talts ja Ivar Jurtšenko tänavad kõiki seniseid kuulajaid, teiega on olnud tore. Tänud ka saate taustajõududele ja abistajatele ning ennustusportaalile PAF, kes on mitmeid aastaid olnud taskuhäälingu peatoetaja.

Lugupidamisega

taskuhäälingu «Pihtas põhjas» saatejuhid