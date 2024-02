Konkurentidel pole see meelest läinud. «Laskesuusatamises on kõik võimalik. Ta on laskesuusataja olnud juba pikki aastaid. Teda on karistatud, sest ta polnud dopinguküttidele kättesaadav. Raske on öelda, kas ta tegi seda meelega või tal on lihtsalt kõva pea. See on üks kahest. Kui mina oleks kaks hoiatust saanud, elanuks ma samal aadressil nii kaua, kuni need hoiatused on kadunud,» lausus lätlase ees maailmameistriks tulnud Johannes Thingnes Bø Norra TV2le.