Männama maha põlenud masinast: autosaaga pole veel lõppenud

15. jaanuari hommikul, kui pidi algama kaheksas kiiruskatse Dakari rallil Saudi-Araabias, said Männama ja Lepik teada, et nende auto on maha põlenud. Mehaanikud olid hakanud masinaga proovisõitu tegema ning auto väljalaskesüsteemist väljunud leek süütas auto kere. Mehaanikud pääsesid õnneks vaid ehmatusega.

«See oli hommikune äratus, mida ükski autoomanik ei taha saada. Tavaliselt on nii, et sõidad ja midagi läheb kärssama või põlema, aga niimoodi, et une pealt jääd kõigest ilma, on kindlasti haruldane. Tollel hetkel olime juba päris palju peksa saanud ja paks nahk oli seljas. Said aru, et nii on ja lähed eluga edasi,» kommenteeris Männama ja lisas, et samas tundis ka kergendust ja head meelt, et saab vähemalt koju.