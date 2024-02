Kaspar Treier jäi klubis «tehnilistel põhjustel» mänguajata

«Kõik algas sellest, et olin nr 4 positsioonil vahetusmängija. Siis sai tsenter Ousmane Diop vigastada. Mind lükati paariks kuuks nr 5 peale, kuniks Diop terveneb. Kui ta tagasi tuli, oli varem nr 3 peal mänginud kreeklane (Vasileios Charalampopoulos – V.A.) end sisse seadnud nr 4 peal ning treener (meeskonda hooaja algusest juhendanud Piero Bucchi – V.A.) ütles, et «tehnilistel põhjustel» on nüüd asjad nii. Et see ei ole otseselt minu süü, et ma ei kaotaks usku ja kõike võib juhtuda. Sinna need mängumänutid läksid,» selgitas Treier.