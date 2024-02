Venelaste sõjapropaganda hirmutab Rootsi suusatähtesid: see on kohutav

29-aastane rootslanna Maja Dahlqvist oli jahmunud, kui sai teada Venemaal toimunud üritusest. Ta ei varjanud, et säärane vaatepilt on häiriv.

«See on täiesti haige. Samas võib-olla polnud neil teist võimalust, kui korraldusi täita,» lausus kahekordne maailmameister Rootsi väljaandele Expressen.

Temaga nõustus ka 24-aastane koondisekaaslane Frida Karlsson. «See on lihtsalt hirmutav. Ma soovin sporti poliitikast lahus hoida, ent see olukord on kohutav,» lisas Karlsson.