Tänaku jaoks pole hooaeg oodatult alanud. Kahe MM-ralliga on tal kirjas 21 punkti, mis annavad üldarvestuses viienda positsiooni. Seejuures ennustati talle Rootsist suuri punkte, ent esimesel võistluspäeval toimunud katkestamine röövis võimaluse sellest.

Eesti rallimees ei varja, et tema esitused pole vastanud ootustele. «Oleme hooaja alguses liiga palju vigu teinud, aga vähemalt teame, et suudame oluliselt paremini esineda. Mõistagi valmistab see tuska, kuna keerasime Rootsi ralli reedel tuksi. Vajame nüüd Keenias oluliselt järjekindlamat võistlust,» lausus Tänak ralliportaalile Dirtfish.