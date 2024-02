Anna Levandi: praegu toimuv ei mahu mulle pähe

Endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad tuntud iluuisutreenerit Anna Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises. Enda avalduses ütles Levandi, et on väga emotsionaalne ja et teekond spordimaailma tippu ei olegi kerge. Samas avaldas ta Eva-Lotta Kiibuse kirja, millest tuleb väja, et tema teed iluuisutajaga läksid lahku sõbralikult.