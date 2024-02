Levandi endine hoolealune: ta kasvatas mind enesekindlaks ja julgeks inimeseks

Talts ütleb kohe alguses, et tippsport ongi karm, kuid iluuisutamine on kümme korda karmim ning eeldused, et alal läbi luua, leiduvad võib-olla ühel tuhandest. «Tulevad pinged, tuleb väsimus, tulevad ebaõnnestumised ja konfliktid. Panna Anna Levandi pukile kõige eest, mis on tippspordis ja iluuisutamises valesti, on vale ja ebaõiglane,» kirjutas Talts.

Aastate jooksul nägi ta, kuidas asjad kulisside taga käisid. «Veetsin teatud aegadel jäähallis kuus päeva nädalas, nägin, kuidas asjad käivad – lapsevanemad jää äärest karjuvad, garderoobis lapsevanemad karjuvad – ma ei taha teada, mis pärast kodudes toimus.

Ka treenerid teistest koolidest karjuvad, räägivad hirmsasti – jah, see võib olla toksiline keskkond, aga mitte just Anna käe all treenides. Ma ei paneks oma last uisutrenni, sest see maailm on igatipidi karm. Minu parim osa oli minu treener ja minu sõbrad,» ütles Talts.

Tema sõnul vajab suhe treeneri, noore õpilase ja tema vanemate vahel tööd nagu iga teinegi. «Pole ebatavaline käia pere- ja partnersuhetega pereteraapias või psühholoogi juures. Siinkohal leian, et kiiremas korras on vaja Eesti spordis luua sportlastele, nende peredele ja treeneritele psühholoogiline tugisüsteem.

Paraku tean, mis on vaimne terror tõeliselt lähedase inimese poolt. Sel perioodil oli Anna mulle emaks, tundsin hoolt ja turvatunnet, mida endal samal ajal kodus ei olnud. Minu tugisambaks oli ja jääb Anna, kes kasvatas mind enesekindlaks ja julgeks inimeseks, kes oskab tööd teha ja vaeva näha.

Tippspordi poole püüdlevate iluuisutajate vanematele soovitan aga kümme korda enne mõelda, millesse nad enda last segavad. Ükskõik, kes nende treeneriks saab. Ajakirjandusele polegi sõnu. See on ebaprofessionaalne ja ebaeetiline luua lugu, kus pole erinevaid pooli kuulatud ning sellega ära nullida inimese elutöö,» teatas Talts.