Nool Levandi süüdistajatest: äkki korraks käiks peegli eest ise ka läbi?

Noolele jäi silma Eesti Antidopingu ja Spordieetika (EADSE) juhatuse liikme Henn Vallimäe kommentaar, kus ta väljendas, et Levandi vastu tehtud süüdistused on tõsised, sest need tulid väga kõrgelt lugupeetava treeneri kohta. «Sellised etteheited ei ole meile üllatus, selliseid konflikte nooremate või vähem kogenumate treeneritega ikka on olnud,» ütles Vallimäe ERRile.

Noole arvates oli Vallimäe kommentaar ebaõnnestunud. «Päris nii ei saa öelda, et kõrgema kategooria treener ei tohi, aga madalama kategooria treener võiks. See võrdlus on jabur,» ütles Nool Vikerraadio saates «Uudis+», lisades, et EADSE võinuks teha põhjalikuma uurimise, et teha kindlaks, mis on emotsionaalne ja mis reaalne süüdistus.