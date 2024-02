SKANDAAL ⟩ Eesti sportlased esinevad Putini egiidi all toimuval turniiril. Klubi: mõistame karmilt hukka

Sõna phygital on segu kahest sõnast: physical ja digital. See tähendab, et phygital-mängud ühendavad klassikalise spordi ja e-spordi. Alguses võitlevad meeskonnad omavahel mängukonsoolil ja seejärel saavad teada, kes on päriselus tugevaim. Lõpptulemuse saab tulemusi liites.