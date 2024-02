Vaid kaheksa mehega läbi ajanud Rapla teenis lätlaste üle magusa võidu

Rapla kaotas avaveerandi küll 20:22, kuid läks poolajapausile omakorda viiepunktilises (39:34) eduseisus. Kolmanda veerandaja lõpuks oli see edu ära sulanud ja tabloolt vaatas vastu 51:51 viik.

Raplal on Eesti-Läti ühisliigas teeninud nüüd 9 võitu ja 14 kaotust, millega hoitakse 16 võistkonna seas 11. kohta. Samas tasub rõhutada, et üheksast võidust koguni viis on teenitud uue peatreener Brett Nõmme käe all, kes neid juhendanud kõigest kaheksas mängus.