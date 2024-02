NRK kirjutas ühtlasi, et norralanna on järk-järgult tõstnud oma treeningkoormusi ning on ainuüksi jaanuaris treeninud ligi 60 tundi. Nende subjektiivsel hinnangul on Johaug jõudnud seeläbi juba ka maailma tippnaistega samale tasemele.