EADSE juhtivuurija pole veendunud, et uisuliit uuriks Levandi kaasust läbipaistvalt

Selle nädala kolmapäeval tuli ilmsiks, et staažikat uisutreenerit, kõrgeimat juhendamiskategooriat omavat Anna Levandit süüdistavad endised õpilased ja nende lapsevanemad füüsilises ja vaimses väärkohtlemises.

Esimene vastavasisuline kaebus selles osas jõudis EADSE-le mullu jõulude paiku, tänavuse aasta alguses laekus neile veel teinegi kirjalik avaldus. Maad kuulama asunud EADSE jõudis seejärel ka järgmiste inimesteni, kes analoogset juttu rääkisid, kuid kuna neil endal puudus voli menetlust alustada, võeti esmajärjekorres ühendust Eesti uisuliiduga.

Uisuliit otsustas pärast EDASE-lt vastasisulise info saamist aga ise juhtumit menetlema hakata. Nad moodustasid uurimiseks komisjoni, kuhu kuuluvad Maire Arm (uisuliidu president), Vadim Belobrovtsev (uisuliidu asepresident), Ere Lusti (uisuliidu juhatuse liige ja ISU rahvusvahelise taseme kohtunik) ning Jana Kuura (uisuliidu peasekretär).

EADSE juhtivuurija Remo Perli kinnitas täna hommikul Terevisioonis, et uisuliidul on selleks täielik õigus ning avaldas arvamust, et neil on olemas ka vastav pädevus, et distsiplinaarmenetlus omakeskis ellu viia. Küll tegi teda pehmelt öeldes veidi nõutuks see eilne info, kui ta kuulis, kes vastavasse komisjoni kuuluvad.

«Praegu on ühes isikus organ, kes uurib, menetleb, teeb järeldusi ja otsuseid. Minu soovitus oleks kindlasti kaasata inimesi väljastpoolt alaliitu, et uurimine oleks võimalikult läbipaistev. Praegu teeb see natuke nõutuks,» nentis ta.

Ühtlasi andis Perli mõista, et kui uisuliit teeb selles kaasuses otsuse, mis pole EADSE hinnangul päris õige – on ju ka neil praeguseks väga laiapõhjaline ja mitmest allikast pärit info – siis reaalset hooba selle vaidlustamiseks neil pole.

«Praegu on seadusandlus puudulik, meil pole voli enda menetlust alustada ja [asju] vaidlustada. Aga selle suunas me liigume, et säärased spordiülesed reeglid tuleksid ja tulevikus oleks see võimalus olemas,» lausus Perli.