ATSO MATSALU ⟩ Kohtunikud on üks osa korvpallist

Korvpallipodcasti «Pihtas põhjas» kadumine on kahetsusväärne. Podcasti tegijate poolt toodud põhjendustega aga ei saa nõus olla. Keegi ei ole soovinud sulgeda Pärnu meeskonna peatreeneri Gert Kullamäe suud, veel vähem tahab seda teha Atso Matsalu üksinda. Otsuse määrata Pärnu klubile trahv võttis vastu Eesti-Läti liiga tehniline komisjon, kuhu kuulub neli liiget, kellest kaks on Lätist.

Vale on väide, et Matsalu ähvardas Kullamäe jätta ilma treenerilitsentsist. Meediale antud intervjuus ma lihtsalt tsiteerisin juhendi vastavat punkti, kus on välja toodud ka võimalus litsents peatada, kui reeglitest üleastumine jätkub.