FOTO ⟩ Eesti e-sporditäht ostis endale unistuste auto

«Ootasin mitu kuud, aga siin on minu isiklike spetsifikatsioonidega 2024. aasta Turbo S. See on absoluutne unistuste auto. Uskumatu, et mul on selline võimalus. Tahan tänada kõiki, kes on selle reaalsuseks teinud. Proovige ikka elu natukene nautida, kui see on võimalik. Olgu need siis suured või väikesed asjad,» kirjutas Kool Instagrami.