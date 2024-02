Kuidas sai Kings of Tallinnast piirkonna suurim pokkerifestival?

Et naiste pokker on üheks Olympic Casino südameasjaks, näitab seegi, et mõned kuud tagasi võõrustati Euroopa esimest ainult naistele mõeldud pokkerifestivali Queens of Tallinn, mis on ülesehituselt Kings of Tallinnale sarnane. «Esimesel Queens of Tallinnal osales üle saja naismängija ning me usume, et seegi festival kasvab iga aastaga järjest suuremaks. Eestis on naiste pokker väga heal tasemel ning meie kommuun paljude teiste riikide mängijatele eeskujuks,» kiitis Larsson.