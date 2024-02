Eesti koondise teekond teise suure ümmarguse arvuni pole olnud pidev. Nagu teame, jäi vahepeal üle poole sajandi vahele. Enne Teist maailmasõda saime ära pidada 15 mängu, 1992. aastast alates on lisandunud 184. Need kõik kokku on toonud 84 võitu ning täna püüame 85-ndat.

Ehkki Eesti korvpalli sünniaastaks on 1920, jõudis koondis esimese ametliku mänguni alles 16 aastat hiljem, Berliini olümpiamängudel. 7. augustil peetud avamatšis alistati Prantsusmaa 34:29. Rohkem võite too olümpia – ainus, kus Eesti on osalenud – kahjuks ei toonud ning see tähendas kokkuvõttes 9.-14. koha jagamist.