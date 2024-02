Sundling läks finišis appi ameeriklannale Jessica Digginsile, kes saavutas võistlustel kolmanda koha. Rootslanna nägi, et Diggins langes suurest pingutusest lumele. Et tema olek mugavamaks teha, tegi Sundling ameeriklanna suusaklambrid lahti.

Nagu hiljem üllatuslikult selgus, eksis ta Digginsi enda kirjutamata reegli vastu. Nimelt ei soovi Diggins, et keegi teda pärast finišit poole minuti jooksul puudutaks, sest see aeg on tema jaoks püha. Kui keegi peaks selle vastu eksima, saab ameeriklanna pahaseks. USA koondislased teavad seda, välismaa konkurendid aga mitte.