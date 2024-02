Eestlasest juunioride maailmameister jäi U23 MMil esimesena poodiumilt välja

Kudre-Schnyder kaotas võitjale 48 sekundiga. «Täna oli eesmärgiks teha tehniliselt kindel sõit. Eestis tehakse tiitlivõistlustel rajad valdavalt väga keerulised ja nii oli ka täna. Palju teevalikuid, palju lugemist. Lund oli palju, kohati oli suusarajad ka jäised. See kõik tingis selle, et tahtsin teha just orienteerumise poole pealt hea soorituse. Olen see aasta mitmeid võistluseid just kaardilugemisega ära rikkunud, seega keskendusin eelkõige sellele. Olen sõiduga pigem rahul, orienteerumisvigu ei teinud. Natuke jääb kripeldama paar teevalikut, aga kokkuvõttes täitsin eesmärgi ja homseks on stardipositsioon jälitussõidus täitsa hea,» lausus ta.