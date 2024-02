Maailmameistriks kroonitud laskesuusatäht tõmbab karjäärile joone alla

Märtsis 34. sünnipäeva tähistav Doll debüteeris MK-sarjas 2012. aastal. 13 hooaja jooksul on tal seni õnnestunud individuaalselt võita kuus MK-etappi ning tõusta pjedestaalile kokku 19 korda. Samuti on teda edu saatnud tiitlivõistlustel. MMidelt on ta karjääri jooksul võitnud kuus medalit, millest üks kuldne. Olümpiamängudel saanud kaela kaks pronksmedalit.