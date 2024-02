Ott Tänak eelmisel aastal Portugali MM-rallil, kus oli kavas ka Fafe kiiruskatse. Samanimeline ralli on aga uue Euroopa rallisarja kandidaatvõistluseks.

Rallimaailma tahab raputada uus rahvusvaheline sari, mille nimekirja kuuluvad mitmed tuntud rallid. See tähendab, et Rahvusvahelise autoliidu (FIA) egiidi all toimuvad meistrisarjad – WRC ja ERC – võivad saada uue konkurendi.