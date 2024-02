WRC-kalender võib saada üllatava täienduse

Suurbritannia pole autoralli MM-sarja kalendrisse kuulunud juba viis aastat. Kui palju on juttu olnud WRC rallist Iirimaal, siis nüüd on hakatud heietama mõtteid ka Suurbritannia ralli osas, mis ei toimuks mitte Walesis ega Põhja-Iirimaal, mis on varem laual olnud, vaid hoopis Šotimaal.