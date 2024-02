35-aastane belglane tunnistas, et Keenia MM-ralliks on raske ette valmistada ning võistlus on rohkem ellujäämine kui seiklus. «Vastupidavus on Keenias võtmetähtsusega. See on minevikus olnud meie nõrk koht, kuid meeskond on selle parandamise nimel kõvasti tööd teinud,» ütles Neuville Belgia ringhäälingule (RTBF).