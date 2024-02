36-aastane juhendaja avaldas fakti intervjuus väljaandele Der Spiegel, kus selgitas, et tema isa töötas Saksamaa välisluure heaks. «Ma ei tohi öelda, milline oli tema täpne roll. Tõsi, ma ei teagi seda täpselt. Tean vaid seda, et ta ei töötanud valitsuse heaks.»

Nagelsmann lisas, et lapsena ei teadnud ta oma isa tööst suurt midagi. «Ta rääkis sellest, kui olin umbes 15-aastane. Vestlesime sellest, kui ta viis mind trenni. Kui inimesed küsisid, mis tööd mu isa teeb, vastasin, et ta on sõdur. Isegi mu vanaisa uskus, et tema poeg on sõjaväes.»